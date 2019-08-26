مباراة الهلال ضد الاتحاد.. ماذا قال مدربا الفريقين قبل قمة دوري أبطال آسيا؟

أكد المدرب الروماني، رزفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي صعوبة المواجهة التي تجمع الزعيم مع نادي الاتحاد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء.

وتوقع لوشيسكو أن تستمتع الجماهير بالمباراة؛ لأن الاتحاد يعتمد على بناء اللعب من الخلف، مشيرًا إلى أن نادي الاتحاد يركز بشكل كبير على الشق الهجومي.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ”الكل يريد الفوز، نحن نطمح جديًا لتحقيق البطولة الآسيوية، ونعدها هدفًا رئيسيًا لنا، وسنفعل كل ما لدينا لتحقيق اللقب، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين“.

وتابع المدرب الروماني ”طريقة الاتحاد تتمحور في التركيز على الشق الهجومي، عكس فريقنا الذي يلعب بطريقة جماعية، نحن درسنا الاتحاد ونقاط خطورته، وسنحاول إيقافها وفرض سيطرتنا على المباراة“.

وواصل مدرب الهلال ”الاتحاد فريق جيد، ويعمل على بناء اللعب من الخلف، وأنا أتوقع بأن تكون المباراة ممتعة من الطرفين، بالنظر لطريقة اللعب التي سنعتمد عليها، ويعتمد عليها الاتحاد“.

وأردف لوشيسكو الذي تولى تدريب الهلال في يونيو الماضي: ”سعادتي كبيرة بأن نلعب وسط حضور جماهيري كبير، وهذا ما يبحث عنه أي لاعب كرة قدم، فالجماهير تعطي نكهة خاصة للمباريات“.

واختتم لوشيسكو ”نظام الاتحاد الآسيوي حرمنا من كارلوس إدواردو وعمر خربين في آسيا، ولدينا الحلول لتعويض غياب أي لاعب بسبب الإصابة“.

وتقابل الهلال والاتحاد للمرة الأولى آسيويًا في نسخة بطولة الأندية القارية 2000/2001، في ربع النهائي، وكان الفوز من نصيب الاتحاد 2/0، وكانت المواجهة القارية الثانية في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا العام 2011، وفاز الاتحاد أيضًا 3/1.

من جهته، أكد خوسيه لويس سييرا، مدرب الاتحاد جاهزية لاعبيه لمواجهة الهلال، وقال في المؤتمر الصحفي: ”المباراة سوف تكون صعبة، الحماس يسيطر علينا قبل المواجهة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في الخطوة الأولى، تفكيرنا منصب على لقاء الغد، ونطمح من خلال اللقاء لإسعاد الجماهير“.

وضاف ”فخر كبير لي ترديد اسمي من قبل الجماهير في المدرجات، ولا أهتم بذلك بقدر تطلعي لأن تكون تلك الهتافات موجهة للاعبين ومحفزة لهم“.

كما شدد المهاجم البرازيلي رومارينهو لاعب الاتحاد، على أهمية المباراة، وقال: ”تواجد الجماهير سيكون حافزًا كبيرًا لنا، وأنا أشعر بالفخر لانتمائي لنادٍ كبير بحجم اتحاد جدة السعودي“

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الهلال والاتحاد غدًا الثلاثاء على ملعب ”الجوهرة المشعة“، الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة 20:45 بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة على شبكة ”beINSPORTS“ وعبر قنوات بي إن سبورتس HD1، والكأس، بالإضافة للحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل السعودية فقط.