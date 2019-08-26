كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر السعودي ضد السد القطري اليوم في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الاثنين، إلى ملعب ”الملك فهد الدولي“ لمتابعة واحد من اللقاءات العربية المثيرة بين النصر السعودي وضيفه السد القطري في جولة الذهاب لمنافسات دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

ولا شك أن النصر السعودي قدم موسمًا رائعًا بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا ويسعى لإكماله بإنجاز قاري في مواجهة طموح السد القطري بقيادة النجم الإسباني تشافي هيرنانديز الذي تولى المهمة بعد اعتزاله واتجاهه للتدريب خلفًا للمخضرم البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ ملامح مواجهة النصر والسد اليوم في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:45 مساء اليوم الاثنين بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي، والكأس HD3، بصوت خليل البلوشي، وعبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ”يوتيوب“، داخل السعودية فقط، بتعليق عبدالله الحربي.

اليوم

ذهاب دور ربع نهائي من دوري ابطال اسيا:#النصر_السد 8:45م

???? bein HD1

???? علي محمد علي

???? الكاس HD3

???? خليل البلوشي

• يوتيوب الاتحاد الاسيوي

???? عبدالله الحربيhttps://t.co/eMZQKFchrt

– كل التوفيق لممثل الوطن بحصد نتيجة ايجابية . — الكرة السعودية (@_ksa_football_) August 26, 2019

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل في دوري أبطال آسيا نسخة 2011 وفاز السد في لقاء الذهاب بدور المجموعات في قطر بهدف نظيف وتعادلا في السعودية بهدف لكل منهما.

وخاض الفريقان مباراة ودية عام 2015 وفاز النصر بهدفين مقابل هدف. والطريف أن تشافي مدرب السد هو من سجل هدف فريقه في تلك المباراة.

وتوج النصر بلقب كأس الكؤوس الآسيوية عام 1998، وأيضًا فاز بلقب كأس السوبر عام 1999، ولكنه لم يحصد لقب دوري أبطال آسيا من قبل، وشارك في كأس العالم للأندية عام 2000.

وفاز السد بلقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 1989 و2011 وشارك في كأس العالم للأندية 2011 كما أنه ضمن الظهور في النسخة القادمة للمونديال نظرًا لتتويجه بالدوري القطري.

النصر يحشد أسلحته.. وفيتوريا يتحدى

يحشد فريق النصر أسلحته لتحقيق نتيجة طيبة في مباراة السد، خاصة أن مسيرة النصر بالبطولة كانت جيدة إلى حد بعيد رغم كل ضغوط الموسم الماضي والمنافسة الشرسة مع الهلال على لقب الدوري السعودي، ولكن المدرب البرتغالي روي فيتوريا نجح بامتياز.

وأعلن فيتوريا التحدي بكل قوة رغم صعوبة المهمة إلا أنه شدد على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال القوة الهجومية للفريق، كما أنه رفض حسم مشاركة اللاعب المغربي حمد الله نظرًا لشكواه من إصابة في مباراة ضمك بافتتاح الدوري السعودي.

ويغيب عن النصر أيضًا يحيى الشهري وعبد العزيز الجبرين بسبب الإصابة. ويعتمد النصر على تشكيلة تضم الأسترالي براد جونز لحراسة المرمى وأمامه الرباعي عمر هوساوي وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد وسلطان الغنام في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبد الله الخيبري وبجواره عبد الرحمن الدوسري وأمامهما صانع الألعاب البرازيلي الموهوب جوليانو. ويعتمد النصر على انطلاقات المغربي نور الدين أمرابط بجانب خطورة فهد الجميعة بينما يقود الهجوم في حالة تأكد غياب حمد الله المهاجم فراس البريكان.

تشافي.. وقوة السد الضاربة

يعتمد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، على القوة الضاربة لفريقه في ظل عدم وجود أي غيابات عدا الكوري الجنوبي نام تاي.

وأكد تشافي قبل المباراة أنه يحترم فريق النصر المليء بالمواهب والذي يقوده مدرب كبير هو روي فيتوريا الذي يعرفه شخصيًا ويدرك قدراته بشكل مميز، مشددًا على أن المباراة صعبة.

ويعتمد السد على تشكيلته التي تضم سعد الدوسري لحراسة المرمى وأمامه الرباعي بيدرو ميجيل وطارق سلمان وعبد الكريم حسن والكوري الجنوبي وو يونغ جونغ للدفاع وسالم الهاجري وغابريل فرنانديز أريناس اللاعب الإسباني في خط الوسط وعلى الأطراف أكرم عفيف وعبد العزيز الأنصاري وفي الهجوم علي أسد الله والجزائري بغداد بونجاح.

وقال حسني عبدربه، لاعب وسط النصر السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إنه سعيد بالمستوى الذي قدمه في المستوى الماضي لأنه يملك مدربًا يجيد الكرة الجماعية واستطاع توظيف الفريق وقدراته بشكل جيد، موضحًا أن النصر من الأندية التي تملك جماهيرية واسعة ستساعده على تحقيق أهدافه بالاستمرار في الحلم الآسيوي.

وأضاف: ”المباراة ستكون صعبة على الفريقين وخاصة إذا غاب حمد الله عن صفوف النصر لأنه يمثل جانبًا مهمًا من قوة النصر ولكن الفريق يملك أيضًا أمرابط وجوليانو كما أن السد لديه مهاجم ممتاز وهو بونجاح الذي قدم مستويات باهرة في أمم أفريقيا الأخيرة“.