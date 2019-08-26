تشكيلة مباراة النصر والسد المتوقعة اليوم في دوري أبطال آسيا

يستقبل نادي النصر السعودي، نظيره السد القطري، مساء اليوم الاثنين، في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، على ملعب ”الملك فهد“ الدولي بالعاصمة السعودية ”الرياض“.

ومن المنتظر أن يدخل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، مباراة السد القطري بتشكيل يضم كلًّا من، برادلي جونز في حراسة المرمى، سلطان الغنام – عمر هوساوي – عبد الله مادو – عبد الرحمن العبيد – عبد الرحمن الدوسري – عبد الله الخيبري – نور الدين أمرابط – جوليانو – فهد الجميعة – فراس البريكان.

في حين ينتظر أن يدخل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي السد القطري، بتشكيل يضم كلًّا من، سعد عبدالله الدوسري في حراسة المرمى، عبد الكريم حسن – طارق سلمان – بيدرو ميغيل – وو يونغ جونغ – سالم الهاجري – غابرييل غرنانديز – أكرم عفيف – عبد العزيز الإنصاري – علي أسد الله – بغداد بونجاح.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاثنين الـ 16 من أيلول/سبتمبر المقبل على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

ويتأهل الفائز من هذه المقابلة للعب في الدور قبل النهائي مع الفريق الفائز من المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي لمنطقة غرب آسيا والتي تجمع بين الاتحاد والهلال السعوديين.

وتأهل النصر إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة بنظامها الجديد، وهو لم يخسر في أي مباراة بالبطولة منذ الجولة الثانية للدور الأول.

وخلال ثلاث مشاركات في دوري أبطال آسيا، تأهل النصر إلى الأدوار الإقصائية مرة واحدة فقط عندما خسر أمام ذوب آهن الإيراني في دور الـ16 عام 2011.

وفي 9 مباريات لعبها النصر على أرضه في البطولة خسر ثلاث مباريات فقط، كان من بينها الخسارة لمرتين أمام ذوب آهن عامي 2016 و2019 في دور المجموعات.

وكان السد توج باللقب القاري مرتين عامي 1989 و2011، وهو يطمح في بلوغ الدور قبل النهائي للعام الثاني على التوالي.

وتقابل السد مع النصر في الرياض مرة واحدة، وذلك عام 2011 عندما تعادل الفريقان 1-1، وفي ذلك العام نجح السد في التتويج بلقب البطولة.