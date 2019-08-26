النصر ضد السد وإنتر ميلان أمام ليتشي.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تبدأ اليوم الاثنين مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا بين النصر السعودي والسد القطري في السعودية.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين الـ 26 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

دوري أبطال آسيا:

النصر السعودي VS السد القطري، الساعة الـ 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1، والكأس القطرية، وعبر الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان VS ليتشي، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

كأس الخليج العربي:

حتا VS الوصل، الساعة الـ17:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية HD 1.