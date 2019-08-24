نادي النصر السعودي يعلن الرباعي الأجنبي الآسيوي قبل مباراة السد القطري (فيديو)

أعلن نادي النصر السعودي، يوم السبت، عن قائمة الرباعي الأجنبي، الذي سيخوض مواجهة السد القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاءت القائمة التي أعلنها روي فيتوريا، المدير الفني، لتضم كلا من المغربي نور الدين إمرابط، لينضم إلى الثلاثي عبدالرزاق حمدالله، وجوليانو وبرادلي جونز.

واختار فيتوريا في فبراير الماضي قائمة لاعبين أجانب تشكلت من حارس المرمى الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون، قبل استبعاده، ومواطنه جوليانو بالإضافة إلى عبدالرزاق حمدالله، وواصل الاعتماد على القائمة ذاتها حتى تجاوز الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي البطولة.

وكان أمرابط عاملاً مهماً في حصول النصر على لقب دوري كأس محمد بن سلمان الموسم الماضي بعدما سجل 5 أهداف، فيما صنع 10 أهداف خلال 26 مباراة لعبها في المسابقة.

ويستضيف النصر السعودي نظيره السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الاثنين المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم الاثنين 16 سبتمبر المقبل.

أجانب #العالمي في بطولة دوري أبطال آسيا ???????? pic.twitter.com/YuNLZv6irW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 24, 2019

وكان الفريق السعودي قد تخطى فريق الوحدة الإماراتي، في دور الـ16، بنتيجة 4 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأعلن النصر، مساء اليوم السبت، مشاركة حمد الله، في التدريبات الجماعية للفريق، بشكل طبيعي، بعد أن غاب يوم الجمعة.

وبات حمد الله بالتالي، قريبًا للغاية من الحصول على التصريح الطبي، للمشاركة أمام السد القطري، في دوري أبطال آسيا.

وتعرض حمد الله، لإصابة بإلتواء في كاحل القدم، خلال مباراة النصر مع ضمك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين، لتخرج تأكيدات بحاجته إلى الراحة لمدة أسبوع.