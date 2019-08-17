تحديد توقيت مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا (صورة)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم السبت، مواعيد مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والذي شهد تواجد 3 أندية سعودية وهم: الهلال والنصر والاتحاد وذلك بعد أن اجتازوا مواجهات الدور الاقصائي السابق بنجاح.

وحجز الهلال مقعده في الدور الإقصائي القادم على حساب مواطنه الأهلي بعد أن حسم مجموع اللقاءين بنتيجة 4/3، فيما جاء عبور الاتحاد أمام ذوب آهن الإيراني بواقع 6/4 ذهابًا وإيابًا، بينما وصل النصر إلى هذا الدور بعد اجتياز اختبار الوحدة الإماراتي بنجاح بـ“ 4/3″.

تحديد توقيت مباريات ربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا بشكلٍ رسمي ⚽️⬇️ pic.twitter.com/xlBvO2WxxS — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 17, 2019

ومن المقرر أن يستقبل النصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض فريق السد يوم 26 من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة في ذهاب دور ربع النهائي قبل أن يحل ضيفًا على ملعب جاسم بن حمد يوم 16 من شهر سبتمبر المقبل في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويشهد الجوهرة المشعة كلاسيكو الاتحاد والهلال في ذهاب دور ربع النهائي المقرر يوم 27 من أغسطس الجاري في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة قبل أن يفتح ملعب محيط الرعب أبوابه على مصراعيه لاستقبال لقاء الإياب يوم 17 من شهر سبتمبر المقبل في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.