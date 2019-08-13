السد يجتاز الدحيل ويبلغ دور الثمانية لملاقاة نادي النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

صعد السد إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما فاز 3-1 على غريمه المحلي الدحيل في قمة قطرية اليوم الثلاثاء.

وكان السد قد تعادل 1-1 على أرض الدحيل في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي لينتصر 4-2 في مجموع المباراتين ويواصل مسيرته.

وتقدم السد 2-صفر بهدفين لأكرم عفيف وعبد الكريم حسن من ركلة حرة في الدقيقتين 20 و34 وقلص إدميلسون جونيور الفارق للدحيل بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني.

لكن في الوقت المحتسب بدل الضائع، جاء الهدف الثالث للسد بعد متابعة عبد الكريم حسن لركلة حرة وقبل أن تصطدم الكرة بمنافسه أحمد ياسر لاعب الدحيل وتدخل المرمى.

وبعد الهدف مباشرة تعرض محمد مونتاري لاعب الدحيل للطرد بسبب الاعتداء دون كرة على بوعلام خوخي لاعب السد.

وسيلعب السد، وهو آخر بطل عربي لآسيا في 2011، مع النصر السعودي الذي تفوق 4-3 على الوحدة الإماراتي في مجموع مباراتي دور الستة عشر.