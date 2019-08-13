تشكيل مباراة الهلال ضد الأهلي الرسمية في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

أعلن مدربا الأهلي والهلال تشكيلة فريقيهما في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب ”جامعة الملك سعود“، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في مواجهة الذهاب التي أقيمت خارج ملعبه أمام أهلي جدة، مساء الإثنين الماضي.

ويملك الزعيم أسلحة التفوق في جميع الخطوط، بوجود خط دفاع منظم، ووسط متماسك قوي يجيد السيطرة على منطقة المناورة، وهداف من طراز نادر، كما أنه يملك عدة فرص لتجاوز عقبة الراقي، فالفوز والتعادل يدفعان به تلقائيًا إلى المرحلة المقبلة، دون النظر إلى حسابات الذهاب والإياب، والأهداف المسجلة سواء له أو عليه خارج وداخل ملعبه، ورغم ذلك فإن الخسارة بفارق هدف واحد، أو هدفين أقل من 4 /2 تصب في مصلحته، أما في حال الخسارة 2 /4 فإن اللقاء سينتقل إلى الأشواط الإضافية وربما إلى ركلات الترجيح، وفي حال الخسارة بفارق هدفين أكثر من نتيجة الذهاب أو فارق 3 أهداف أو أكثر فإن ذلك يعني الخروج من البطولة القارية.

في المقابل، لا حلول أمام الراقي سوى الفوز وبفارق هدفين تتجاوز نتيجة الذهاب، أو بفارق ثلاثة أهداف، وتسجيل عودة قوية ”ريمونتادا“، ورغم صعوبة الموقف الأهلاوي.

#الهلال ???????? ضد #الأهلي ????????! حان وقت مشاركتكم قائمة الفريقين الأساسية والاحتياطية ???? pic.twitter.com/jQzV39MQiy — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 13, 2019

وجاءت تشكيلة الهلال: عبدالله المعيوف، وعلي البليهي، وسلمان الفرج، وجيوفينكو، وياسر السهراني، وعبدالله الحافظ، وبافتيمبي غوميز، وأندريه كاريلو، وجانغ هيون سو، ومحمد كنو، وسالم الدوسري.

فيما جاءت تشكيلة الأهلي: محمد العويس، محمد آل فتيل، وجوزيف دي سوزا، وسلمان المؤشر، وعبدالفتاح عسيري، وجانيني تافاريس، وداننيل أليكسيتش، وعبدالله ترمين، وحسين عبدالغني، ومحمد خبراني، وعلي الأسمري.