الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة بدوري أبطال آسيا

يتجدد التنافس بين النصر السعودي والوحدة الإماراتي، عندما يلتقيان في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وتقام المباراة الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 17:40 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناتي beIN SPORTS HD 1، والكأس 3 HD.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1 في السعودية.

ويحتاج النصر إلى الفوز أو التعادل بأكثر من 1/1، في حين يحتاج الوحدة إلى الفوز أو التعادل 0/0 للتأهل إلى ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا مع المتأهل من مباراة السد والدحيل القطريين.

وأكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، أن التعادل في الذهاب لن يمثل عائقًا أمام إمكانية التأهل لربع نهائي البطولة، وأوضح في مؤتمر صحفي قبل المباراة، ”فرصتنا في التأهل قائمة بمباراة الغد، رغم تعادلنا في الذهاب، وإهدارنا الفوز، ولكن لكل مباراة ظروفها الخاصة، ونحن حضرنا إلى أبوظبي للتأهل“.

وأضاف: ”أثق في قدرات فريقي على إحراز الأهداف، رغم أن المباراة خارج ملعبنا، ولدينا عناصر قادرة على حسم المواجهة لصالحنا، وسنسعى بكل قوتنا للبقاء في البطولة“.

من جهته، أكد الهولندي موريس شتاين، مدرب الوحدة أن التعادل في مباراة الذهاب في السعودية لا يعني أن تأهل فريقه إلى ربع النهائي سيكون بسهولة.

وأضاف شتاين: ”الوحدة جاهز للمباراة، ندرك مدى صعوبة المواجهة المنتظرة، ومدى الجهد المطلوب من اللاعبين، والروح القتالية العالية التي يجب أن نخوض بها اللقاء“.

ويلعب اليوم الإثنين أيضًا، الاتحاد السعودي مع ذوب آهن أصفهان الإيراني، في حين يلاقي الهلال السعودي مواطنه الأهلي، غدًا الثلاثاء.