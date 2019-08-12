الوحدة أمام النصر وذوب آهن ضد الاتحاد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الإثنين، مباريات إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا في غرب القارة، حيث يستضيف الوحدة الإماراتي شقيقه النصر السعودي، بينما يلعب الاتحاد السعودي خارج أرضه أمام ذوب آهن الإيراني.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

دوري أبطال آسيا:

الوحدة الإماراتي VS النصر السعودي، الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 17:40 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1 وقناة الكأس 3 HD.

ذوب آهن الإيراني VS الاتحاد السعودي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1 وقناة الكأس 3 HD.

الدوري البرتغالي:

فيتوريا سيتوبال VS تونديلا، الساعة 22:15 بتوقيت مكة المكرمة، 21:15 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 1.