مباراة النصر والوحدة.. فيتوريا واثق من التأهل وشتاين يحذر لاعبيه

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، أن تعادل فريقه 1/1 مع الوحدة الإماراتي، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، لن يمثل عائقًا أمام إمكانية التأهل لربع نهائي البطولة.

وأوضح في مؤتمر صحفي قبل المباراة ”فرصتنا في التأهل قائمة بمباراة الغد، رغم تعادلنا في الذهاب، وإهدارنا الفوز، ولكن لكل مباراة ظروفها الخاصة، ونحن حضرنا إلى أبوظبي للتأهل“.

وأضاف ”أثق في قدرات فريقي على إحراز الأهداف، رغم أن المباراة خارج ملعبنا، ولدينا عناصر قادرة على حسم المواجهة لصالحنا، وسنسعى بكل قوتنا للبقاء في البطولة“.

من جهته، أكد الهولندي موريس شتاين، مدرب الوحدة أن التعادل في مباراة الذهاب في السعودية لا يعني أن تأهل فريقه إلى ربع النهائي سيكون بسهولة.

وأضاف شتاين ”الوحدة جاهز للمباراة، ندرك مدى صعوبة المواجهة المنتظرة، ومدى الجهد المطلوب من اللاعبين، والروح القتالية العالية التي يجب أن نخوض بها اللقاء“.

وأردف ”نجحنا في الخروج بتعادل ثمين في لقاء الذهاب، لكن هذا لا يعني تأهلنا؛ لأن النصر سيكون عليه تقديم كل ما لديه، للخروج ببطاقة التأهل من ملعبنا، وهو فريق جيد ومنظم ولديه خبرة في البطولات الكبيرة“.

وواصل ”كما أن نتيجة التعادل تحمل خطورة في حسابات التأهل، وهي نتيجة تبقى غير مطمئنة، ومن الصعب الاعتماد عليها، رغم أنها تمنحنا خيارات كثيرة للوصول لدور الثمانية؛ لأن المنافس فريق قوي، ولابد من اللعب أمامه بحذر، والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء“.

وختم المدرب الهولندي ”أثق تمامًا في جميع اللاعبين، وفي قدرتهم على تقديم العرض المنتظر، وتحقيق التأهل للدور التالي، الذي يسعد جماهير الكرة الإماراتية عمومًا، والوحدة على وجه الخصوص“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة النصر والوحدة غدًا الإثنين، الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 17:40 بتوقيت القاهرة. وتنقل المباراة على قناتي beIN SPORTS HD 1، والكأس 3 HD.