الأمير منصور بن مشعل يعلق على هزيمة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

أعرب الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق النادي الأهلي السعودي، عن حزنه إثر الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الهلال، أمس الأول، بنتيجة 2-4 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

قال الأمير منصور حسب ما نقلته صحيفة ”الرياضية“: ”مع الأسف، هزمنا أنفسنا بأخطاء لاعبينا، خاصةً في خط الدفاع، والهلال سجَّل عبر أخطائنا”.

ووصف المشرف العام الخسارة بـ “غير المقبولة”، مبينًا أن الإعداد كان جيدًا، وأن لاعبيه يمتلكون إمكانات متميزة، موضحًا: “سأجتمع مع برانكو، مدرب الفريق، لمناقشته حول المباراة، لأن هناك أخطاءً في التشكيل، وطريقة اللعب. كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، ولعبنا بأسلوب جيد، وتقدَّمنا إلى الأمام، لكنَّ تراجع الأداء فيما بعد، والأخطاء الفردية، كلَّفتنا خسارة غير مقبولة، ولا يمكن تحميلها لشخص معيَّن، بل يتحمَّلها جميع اللاعبين، والأجهزة الفنية والإدارية. كلنا نتحمَّلها”.

وشدَّد الأمير منصور على أن “الفرصة لا تزال قائمة على الرغم من الخسارة، والمهمة ليست مستحيلة، وتعتمد على اللاعبين، ومدى قتاليتهم، ومعالجة المدرب أخطاء مباراة الذهاب”. وقال: “لدينا لاعبون أبطالٌ، سيلعبون للفوز ورد الاعتبار، ونثق فيهم وفي الجهاز الفني، وهذه المباراة الأولى في الموسم الجديد، ومن المهم أن نعالج الأخطاء التي وقعنا بها، ونستفيذ منها”.

وعن أسباب الخسارة، أجاب: “هناك خللٌ في الدفاع، وبالتأكيد يحتاج الفريق إلى مدافع أجنبي. في الدوري سيشارك المدافع الصربي، بعدها سيكون القرار للمدرب بالتعاقد مع صانع لعب، أو التعاقد مع مدافع أجنبي آخر”.

وحول مستوى التحكيم، ردَّ الأمير منصور بن مشعل بالقول: “التحكيم ليس شمَّاعةً، قد يصيب وقد يخطئ، لكننا نريد من الاتحاد الآسيوي اختيار أفضل الحكام لمواجهة الإياب، ونريد العدل والإنصاف للفريقين”.

وأشار إلى أنهم سعوا إلى “إتمام تعاقدات محلية جديدة، طلبها المدرب، لكنَّ الأندية متمسِّكة بلاعبيها، وبعض الأندية أعطتنا موافقة نهائية، وبعدها غيَّرت رأيها بشكل غريب ودون سبب”.