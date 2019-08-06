رد فعل الأمير منصور بن مشعل بعد خسارة الأهلي الثقيلة أمام الهلال (فيديو)‎

أعرب الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي السعودي عن استيائه الشديد من خسارة فريقه الثقيلة أمام الهلال خلال مباراة الفريقين مساء الثلاثاء في دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال بن مشعل في فيديو متداول على مواقع التواصل: ”أنا مستغرب كيف لعبنا بمحور واحد“، في إشارة لغضبه من تشكيل الفريق.

#منصور_بن_مشعل

معقوله ياسمو الامير انت مقتنع بكلامك ذا طيب يوم استغربت ونقول لك ما انتبهت وينك بين الشوطين مانزلت ولعنت والدين المدرب وقلت له نزل نوح وطلع دانييل ليه ممكن افهم ولا ماتدخل ياهوووووو فهمنا pic.twitter.com/x27EJFy4hx — ????محمد الحارثي ???? (@mohmmadalharthi) August 6, 2019

وتغلب الهلال على مضيفه ومواطنه أهلي جدة بأربعة أهداف لهدفين في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.

يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدفين بشرط أن تكون أقل من 4-2 في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره للتأهل إلى ربع النهائي.

في الوقت الذي سيكون فيه أهلي جدة مطالبًا بالفوز بفارق أكثر من هدفين أو بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 4-2 في لقاء العودة لاجتياز الدور ثمن النهائي.