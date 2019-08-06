تشافي ينفعل على حكم مباراة السد والدحيل في أول مباراة له كمدير فني (شاهد)

انفعل تشافي هرنانديز مدرب نادي السد القطري على حكم مباراة فريقه أمام في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انفعال تشافي بسبب لمس الكرة ليد مدافع الدحيل داخل منطقة الجزاء، ولم يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريقه ما أثاره غضبًا.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب الأسبوع القادم على ملعب السد.

#دوري_أبطال_آسيا تشافي يشتعل غضباً بسبب عدم احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للسد في الوقت القاتل! قرار ظالم؟#ACL2019 pic.twitter.com/d3lpQZW3Z9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 6, 2019

وأمام عدد قليل من الجماهير باستاد الجنوب في الوكرة، قدم الفريقان مباراة هادئة، لكن السد سيكون الأكثر سعادة بالتعادل الذي يعطيه أفضلية عندما يستضيف الدحيل على أرضه باستاد جاسم بن حمد الأسبوع القادم.

وفي أول مباراة في مسيرة تشابي قائد برشلونة السابق التدريبية، بعد تعيينه مدربًا للسد في مايو/ أيار عقب أيام قليلة من اعتزاله اللعب، سيطر بطل قطر على الأجزاء الأولى من المواجهة، وسبب ضغطه العالي متاعب لفريق المدرب روي فاريا.