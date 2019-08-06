أهداف مباراة الهلال والأهلي.. 1/1 (فيديو)

تقدم عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي بهدف في شباك الهلال خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في جولة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.
وأحز السومة هدفه في الدقيقة الخامسة من متابعة لعرضية زميله.
وتعادل الفرنسي غوميز للهلال بعدها بدقائق من رسية قوية.
ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية؛ خاصة أنهما يفتتحان الموسم الجديد بحثًا عن المزيد من الألقاب في المرحلة المقبلة.
هدف ⚽️ ومن غيرك يا عمر السومة ????
الأهلي 1 الهلال 0#ACL2019 pic.twitter.com/mrSboomLA8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 6, 2019
هدف ⚽️الرد لا يتأخر من غوميز بعد معزوفة هلالية جميلة!
الأهلي 1 الهلال 1#ACL2019 pic.twitter.com/crQ4l4LfyU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 6, 2019