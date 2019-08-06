القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء لمتابعة لقاء الأهلي والهلال في صدام سعودي مثير في جولة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أنهما يفتتحان الموسم الجديد بحثًا عن المزيد من الألقاب في المرحلة القادمة.

تذاع المباراة في الساعة 17:40 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق سوار الذهب، وعبر قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية على يوتيوب بشكل مجاني.

⚽ ???? شاهد مباراة #الهلال أمام مضيفه الأهلي عند الساعة الـ7:40 من مساء اليوم في ذهاب الدور ثمن النهائي من #دوري_أبطال_آسيا عبر قناة ”الاتحاد الآسيوي لكرة القدم“ في ”يوتيوب“ بصوت المعلق ”فهد العتيبي“. بالتوفيق للزعماء ????

????????https://t.co/7zxiwREHvE — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 6, 2019

وقال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي السعودي، إن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه المحلي الهلال في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ودرب إيفانكوفيتش (65 عامًا) هانوفر الألماني ودينامو زغرب الكرواتي ومنتخب إيران خلال مسيرته.

كما عمل في السعودية حين قاد الاتفاق في موسم 2011-2012 وكانت محطته الأخيرة مع بيروزي الإيراني منذ 2015.

وقال إيفانكوفيتش في مؤتمر صحفي: ”سنقاتل غدًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. لدي ثقة كبيرة في اللاعبين الحاليين رغم غياب الثلاثي عبدالباسط هندي ويوسف الحربي وعبدالله حسون للإيقاف، لكن بالروح العالية والإصرار سنحقق الانتصار. ”الموسم الجديد سيبدأ مبكرًا بمباراة الغد وعلينا تقديم عرض جيد لإظهار إمكانيات الفريق بعد معسكر النمسا من أجل إسعاد الجماهير“.

ويستضيف الأهلي منافسه المحلي الهلال، اليوم، في جدة قبل خوض مباراة العودة الأسبوع المقبل في الرياض.

وقال حسين عبدالغني قائد الأهلي: ”مباراة الغد تمثل الشوط الأول من المواجهة. أتوقع أن تكون مباراة العودة حاسمة في تحديد المتأهل إلى دور الثمانية.

”أتمنى من الجماهير الوفية الحضور للملعب لمؤازرة الفريق حتى يتحقق الانتصار المنشود“.