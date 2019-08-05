شاهد.. إصابة قوية لعبدالرزاق حمدالله في مباراة النصر والوحدة (فيديو)

تعرض المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر السعودي، لإصابة قوية، في المباراة التي جمعت النصر مع الوحدة الإماراتي، في ذهاب دور الـ16، بدوري أبطال آسيا، الإثنين.

وأظهرت الكاميرا سيل الدماء من رأس حمدالله، بعدما تعرض لضرب غير متعمد، بالكوع، من فواز عوانة في الدقيقة 78.

وقد أظهرت الكاميرا اعتداءً من حمدان الكمالي على عبدالرزاق حمدالله، وسقط بعدها حمدالله أرضًا رغم أن الضرب لم يكن قويًا، وإن كان متعمدًا.

وانتهت المباراة بالتعادل 1/1، حيث تقدم عبدالرزاق حمدالله للنصر في الدقيقة 17، بضربة رأس، قبل أن يتعادل ليوناردو دا سيلفا للوحدة في الدقيقة 53.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 12 أغسطس في الإمارات، حيث يحتاج النصر إلى الفوز أو التعادل بأكثر من 1/1، في حين سينتزع الوحدة بطاقة التأهل لربع النهائي، حال فوزه أو تعادله سلبيًا.