أهداف مباراة النصر والوحدة.. 1/1 (فيديو)

سجل المهاجم عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لناديه النصر السعودي في المباراة التي تجمعه مع الوحدة الإماراتي، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وجاء هدف عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 17 بضربة رأس، مستغلًا كرة من سلطان الغنام.

وسجل ليوناردو دا سيلفا هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 53.

وتقام مباراة الإياب يوم 12 أغسطس.

هدف #النصر الاول عن طريق حمدالله pic.twitter.com/hctZb2Ban4 — ميديا نصر سبورت (@Media_Nfc1) August 5, 2019