مباراة الهلال والأهلي.. إيفانكوفيتش واثق من تحقيق الفوز في المباراة الحاسمة

قال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي السعودي إن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه المحلي الهلال، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم غدًا الثلاثاء.

ودرب إيفانكوفيتش (65 عامًا) هانوفر الألماني ودينامو زغرب الكرواتي ومنتخب إيران خلال مسيرته.

كما عمل في السعودية حين قاد الاتفاق في موسم 2011/2012، وكانت محطته الأخيرة مع بيروزي الإيراني منذ 2015.

وقال إيفانكوفيتش في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: ”سنقاتل غدًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. لدي ثقة كبيرة في اللاعبين الحاليين رغم غياب الثلاثي عبدالباسط هندي ويوسف الحربي وعبدالله حسون للإيقاف، لكن بالروح العالية والإصرار سنحقق الانتصار“.

وأضاف إيفانكوفيتش: ”الموسم الجديد سيبدأ مبكرًا بمباراة الغد، وعلينا تقديم عرض جيد لإظهار إمكانيات الفريق بعد معسكر النمسا من أجل إسعاد الجماهير“.

ويستضيف الأهلي منافسه المحلي الهلال غدًا في جدة قبل خوض مباراة العودة الأسبوع المقبل في الرياض.

وقال حسين عبدالغني قائد الأهلي: ”مباراة الغد تمثل الشوط الأول من المواجهة. أتوقع أن تكون مباراة العودة حاسمة في تحديد المتأهل إلى دور الـ8“.

وتابع عبدالغني: ”أتمنى من الجماهير الوفية الحضور للملعب لمؤازرة الفريق حتى يتحقق الانتصار المنشود“.

موعد المباراة

تقام مباراة الهلال والأهلي يوم الثلاثاء المقبل 6 أغسطس، الساعة 19:40 بتوقيت مكة المكرمة، 18:40 بتوقيت القاهرة.