الاتحاد ضد ذوب آهن والنصر أمام الوحدة.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين مباراتان ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا في منطقة غرب آسيا تجمع بين ناديين سعوديين ومنافسين من إيران والإمارات.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين الخامس من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

دوري أبطال آسيا:

الاتحاد السعودي VS ذوب آهن الإيراني، الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:000 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

النصر السعودي VS الوحدة الإماراتي، الساعة الـ 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:000 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

بطولة اتحاد غرب آسيا:

سوريا VS اليمن، الساعة الـ 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قنوات الأردن الرياضية HD والكويت الرياضية HD وقناة الرياضية العراقية HD.

لبنان VS فلسطين، الساعة الـ22:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:30 بتوقيت القاهرة على قنوات الأردن الرياضية HD والكويت الرياضية HD وقناة الرياضية العراقية HD.