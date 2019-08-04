تقارير تكشف مدى قوة إصابة محمد البريك واستبعاده من قائمة مباراة الهلال والأهلي

تأكد بشكل كبير استبعاد محمد البريك، لاعب نادي الهلال السعودي، من حسابات الفريق في مواجهة نظيره الأهلي في دوري أبطال آسيا.

وكشفت تقارير إعلامية أن الكشف المبدئي أثبت إصابته في الرباط الجانبي للركبة وأنه سيخضع لفحص الأشعة، مساء اليوم الأحد.

وقال الإعلامي الرياضي معاذ المسلّم، عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الأحد: ”بحسب الكشف المبدئي للاعب محمد البريك من طبيب النادي أمس، هو اشتباه بقطع أو تمزق بالرباط، سيجري اللاعب أشعة للتأكد من ذلك“.

عن محمد البريك: بحسب الكشف المبدئي لطبيب النادي أمس هو اشتباه بقطع أو تمزق بالرباط، سيجري اللاعب أشعة للتأكد من ذلك#الهلال pic.twitter.com/ThQoErqMWL — معاذ المسلّم (@iMo3ath1) August 4, 2019

وواصل فيروس الإصابات ضرب نجوم الهلال، قبل مواجهة فريق أهلي جدة، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن تدريبات الهلال، أمس السبت، شهدت تعرض الظهير الأيمن للفريق محمد البريك، لإصابة على مستوى الركبة.

وأضافت الصحيفة أن البريك سوف يخضع للفحوصات الطبية اليوم لتحديد مدى قوة الإصابة، وتحديد المدة التي سوف يغيبها اللاعب عن صفوف الزعيم.

وأصبحت الإصابات شبحًا يقلق الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، قبل مواجهة أهلي جدة مساء الثلاثاء المقبل، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل يومين لاعب الوسط عبد الله عطيف.