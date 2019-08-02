موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا

يستضيف النادي الأهلي السعودي مواطنه الهلال، على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، 6 أغسطس، الساعة 19:40 بتوقيت مكة المكرمة، 18:40 بتوقيت القاهرة.

وسيفتقد الهلال جهود لاعبه سلمان الفرج؛ لعدم جاهزيته الكاملة.

يشار إلى أن المتأهل من مباراة الهلال والأهلي يلعب في ربع نهائي البطولة مع المتأهل من مباراة الاتحاد السعودي وذوب آهن أصفهان الإيراني.

وهذه أول مواجهات الهلال والأهلي الموسم الحالي، حيث يلعبان في الدوري السعودي في 29 نوفمبر في مباراة الدور الأول.

والتقى الفريقان 4 مرات الموسم الماضي، حيث فاز الهلال 4/3 و1/0 في الدوري السعودي، وفاز كل فريق 1/0 في مباراتي نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، لكن الحسم كان للهلال بركلات الترجيح.

وسبق للهلال أن أحرز لقب دوري أبطال آسيا مرتين، في حين لم يسبق للأهلي أن أحرز اللقب.

وتقام مباراة الإياب يوم 13 أغسطس على استاد جامعة الملك سعود.