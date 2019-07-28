تقارير: دجانيني تفاريس جاهز لمباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية، أن دجانيني تفاريس، مهاجم النادي الأهلي السعودي، بات مؤهلًا للمشاركة ضد الهلال في المباراة الآسيوية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، نقلًا عن مصادرها، فإن الفحوصات أكدت قدرة تفاريس على تجاوز آثار التمزق البسيط الذي لحق به أثناء المعسكر.

ويلاقي الأهلي مواطنه نادي الهلال في السادس من شهر أغسطس (آب) المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بينما الإياب سيقام يوم 13 من الشهر ذاته.

وتم تشخيص إصابة تفاريس من قبل طبيب الفريق بناء على الكشف الأولي في النمسا، بأنها تمزق عضلي خفيف يحتاج معها اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي خاص يمتد بين عشرة أيام إلى أسبوعين.

يذكر أن دجانيني شارك بقميص الراقي في 29 مباراة، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع ثمانية أخرى.