نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 (فيديو)

استضافت العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا في نسختها الحالية والأدوار الإقصائية لكأس الاتحاد الآسيوي 2019.

أجريت القرعة في كوالالمبور صباح الثلاثاء، وسيتم بثها على قناة ”الكأس HD 3“ بداية من الساعة الـ 10:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والـ09:30 بتوقيت القاهرة.

وضمنت أربعة أندية من شرق آسيا بلوغ دور الثمانية، هي: كاشيما أنتلرز الياباني حامل اللقب، ومنافسه المحلي أوراوا ريد دايموندز بطل نسختي 2007 و2017 وغوانغزهو إيفرغراند الصيني بطل عامي 2013 و2015 وشنغهاي اس آي بي جي الصيني.

وأجريت القرعة بين الأندية الأربعة، والفائز من المواجهتين سيخوض قبل النهائي في منطقة الشرق، بينما ستجرى قرعة دور الثمانية في منطقة الغرب ليتأهل أحد أندية الغرب إلى الدور النهائي أمام الفائز من الشرق.

وتسعى أندية الهلال والاتحاد السعودي والسد القطري وأوروا ريدز ريد دياموندز الياباني وغوانغزهو ايفرغراند إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخها.

وتقام مباريات دور الستة عشر في منطقة غرب آسيا الشهر المقبل، ويشهد لقاء الهلال مع الأهلي في قمة سعودية، فيما يلعب النصر السعودي أمام الوحدة الإماراتي، ويلاقي الاتحاد السعودي أيضًا ذوب آهن الإيراني، بينما يلعب السد مع الدحيل في قمة قطرية.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي، لموقع الاتحاد القاري على الإنترنت: ”دوري أبطال آسيا أهم بطولاتنا على مستوى الأندية، وهي تواصل استقطاب اهتمام الجماهير من قارة آسيا وكافة أرجاء العالم، هذه البطولة تعتبر حاليًّا من ضمن أفضل البطولات القارية على مستوى الأندية في العالم“.

وأضاف: مستوى الأندية الآسيوية تحسن بشكل كبير، إذ كانت المنافسة قوية في كل من دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، وقد شهدنا نجاح جميع الأندية الـ68 التي شاركت في دور المجوعات بالبطولتين في الحصول على نقطة واحدة على الأقل“.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا:

الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي يواجه الفائز من مباراة الدحيل القطري والسد القطري.

الفائز من الاتحاد السعودي وذوب آهن ضد الفائز من الأهلي السعودي والهلال السعودي.