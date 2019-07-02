الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا

تستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا في نسختها الحالية والأدوار الإقصائية لكأس الاتحاد الآسيوي 2019.

وستجرى القرعة في كوالالمبور صباح الثلاثاء وسيتم بثها على قناة ”الكأس HD 3“ وبي إن سبورتس الإخبارية بداية من الساعة الـ 10:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والـ09:30 بتوقيت القاهرة.

وضمنت أربعة أندية من شرق آسيا بلوغ دور الثمانية، هي: كاشيما أنتلرز الياباني حامل اللقب، ومنافسه المحلي أوراوا ريد دايموندز بطل نسختي 2007 و2017، وغوانغزهو إيفرغراند الصيني بطل عامي 2013 و2015، وشنغهاي اس آي بي جي الصيني.

وستجرى القرعة بين الأندية الأربعة والفائز من المواجهتين سيخوض قبل النهائي في منطقة الشرق، بينما ستجرى قرعة دور الثمانية في منطقة الغرب ليتأهل أحد أندية الغرب إلى الدور النهائي أمام الفائز من الشرق.

ويسعى كلٌّ مِن: الهلال والاتحاد السعودي والسد القطري وأوروا ريدز ريد دياموندز الياباني وغوانغزهو ايفرغراند إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

وتقام مباريات دور الستة عشر في منطقة غرب آسيا الشهر المقبل، والذي يشهد لقاء الهلال مع الأهلي في قمة سعودية، فيما يلعب النصر السعودي أمام الوحدة الإماراتي، ويلاقي الاتحاد السعودي أيضًا ذوب آهن الإيراني، بينما يلعب السد مع الدحيل في قمة قطرية.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لموقع الاتحاد القاري على الإنترنت : ”دوري أبطال آسيا هي أهم بطولاتنا على مستوى الأندية، وهي تواصل استقطاب اهتمام الجماهير من قارة آسيا وكافة أرجاء العالم، هذه البطولة تعتبر -حاليًّا- من ضمن أفضل البطولات القارية على مستوى الأندية في العالم“.

وأضاف: مستوى الأندية الآسيوية تحسن بشكل كبير، إذ كانت المنافسة قوية في كل من دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، وقد شهدنا نجاح جميع الأندية الـ68 التي شاركت في دور المجوعات بالبطولتين في الحصول على نقطة واحدة على الأقل“.

بطل جديد لكأس الاتحاد الآسيوي

وسيحظى كأس الاتحاد الآسيوي ببطل جديد للمرة الأولى منذ عام 2015 إذ فاز نادي 25 نيسان الكوري الشمالي بلقب بطولة منطقة شرق آسيا، وحصل نادي التين عسير التركماني على بطولة منطقة وسط آسيا، في حين توج أبهاني البنغالي بطلاً لجنوس آسيا.

ولا تزال المنافسة مستمرة على بطولة منطقتي غرب آسيا وآسيان، إذ يشهد نهائي منطقة غرب آسيا مواجهة قوية بين الجزيرة الأردني والعهد اللبناني، في حين يجمع نهائي منطقة آسيان بين فريقين من فيتنام هما بيكامكس بينه دونغ وهانوغ.