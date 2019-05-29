النصر وذوب آهن.. وآرسنال ضد تشيلسي.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

يقام اليوم الأربعاء نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي الإنجليزي ومنافسه المحلي آرسنال في باكو عاصمة أذربيجان.
وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء الـ 29 من مايو/أيار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:
نهائي الدوري الأوروبي:
تشيلسي VS آرسنال، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.
دوري أبطال آسيا:
ذوب آهن أصفهان الإيراني VS النصر السعودي، الساعة الـ 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الــ20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3