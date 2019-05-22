تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت الملاعب الأسيوية والعربية لقاءات برسم دوري أبطال أسيا والدوريات المحلية نستعرض أبرز نتائجها:

دوري أبطال آسيا

أكمل فريق غوانجزو الصيني عقد الفرق المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال أسيا بعدما حسم الصراع على البطاقة الثانية في المجموعة السادسة بفوزه على دايجو الكوري الجنوبي 1-0 ليحتل المركز الثاني خلف سانفريس هيروشيما الياباني.

وتأهلت عن منطقة شرق أسيا فرق شاندونغ ليونينغ وجوانجزو وشنغهاي ( الصين ) وسانفريس هيرو شيما وكاشيما أنترز حامل اللقب وأوراوا ريد دياموند ( اليابان ) وأولسان هيونداي و جيونيك هيونداي موتورز ( كوريا الجنوبية )

الدوري التونسي للمحترفين

قرب النجم الساحلي والناي الصفاقسي المتصدر الترجي الرياضي من حسم لقب الدوري التونسي للمحترفين بعد تعادلهما سلبيا في قمة الجولة 23 .

ويحتل الفريقان المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد 45 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الترجي الذي غاب عن الجولة بسبب مشاركته في نهائي دوري الأبطال ويحتاج نقطتين من 4 لقاءات للتتويج باللقب.

وفي باقي النتائج فاز النادي البنزرتي على الملعب القابسي 2-1 ونجم المتلوي على النادي الإفريقي 1-0 وتعادل مستقبل قابس ونادي حمام الأنف سلبيا واتحاد بن قردان والاتحاد المنستيري 1-1 و اتحاد تطاوين والملعب التونسي 2-2 .

الدوري المصري الممتاز

فقد الأهلي المتصدر نقطتين بتعادله أمام الإسماعيلي 1-1 في لقاء مؤجل عن الجولة 18 ليرفع رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة من 32 لقاء.

وصعد بيراميدز للمركز الثاني بعد فوزه 2-0 على النجوم في لقاء برسم الجولة 33 ليرفع رصيده إلى 69 نقطة من 33 لقاء، مقابل 66 للزمالك الثالث من 29 لقاء.