تعرف إلى أبرز نتائج مباريات يوم الثلاثاء

شهدت الملاعب العربية في آسيا وأفريقيا عدة لقاءات مهمة في إطار مباريات دوري أبطال آسيا والدوري المصري نستعرض أبرز نتائجها:

دوري أبطال آسيا

حسم الوحدة الإماراتي صدارة المجموعة الثانية بعدما فرض التعادل على الاتحاد السعودي 1-1 في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات.

وعن نفس المجموعة فاز لوكوموتيف طشقند الأوزبكي على الريان القطري 3-2.

وتصدر الوحدة برصيد 13 نقطة وينتظر صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى بين النصر وذوب آهن أصفهان ، بينما حل الاتحاد ثانيا بـ11 نقطة ولوكوموتيف طشقند ثالثا بـ7 نقاط والريان رابعا بـ3 نقاط.

وأنهى الزوراء العراقي لقاءاته في المجموعة بفوز كبير على الوصل الإماراتي 5-1 ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث تاركا المركز الرابع للفريق الإماراتي.

وستحسم قمة المجموعة الأولى بلقاء ذوب آهن أصفهان الإيراني المتصدر ووصيفه النصر السعودي، التي أجلت إلى يوم الخميس المقبل.

الدوري المصري

جرت 5 لقاءات برسم الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز، إذ أضاع المصري البورسعيدي نقطتين في سعيه لحسم المركز الرابع، والذي قد يؤهل الفريق لكأس الكونفدرالية الأفريقية، حال بلوغ فريقين من الثلاثة الأوائل في ترتيب الدوري المصري لنهائي كأس مصر.

وفرض فريق الإنتاج الحربي التعادل 2-2 على المصري الذي ظل رابعا برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الذي لعب لقاء أقل.

وفي صراع البقاء تعادل فاز سموحة على بتروجت 2-0 ليضمن بقاءه في الدوري الممتاز، بينما تأزمت وضعية بتروجت في المركز الـ16 المؤدي للهبوط برصيد 34 نقطة.

وفاز إنبي على مصر المقاصة 2-1 وطلائع الجيش على الاتحاد السكندري 4-0 وتعادل وادي دجلة أمام حرس الحدود 1-1.