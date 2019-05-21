مباراة الاتحاد ضد الوحدة.. جمهور ”العميد“ يلقي الأحذية وقوارير المياه على لاعبي الفريق الإماراتي بعد هدف التعادل (فيديو)

انفعل جمهور نادي الاتحاد السعودي على محمد صالح برغش، لاعب الوحدة الإماراتي، بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه في شباك ”العميد“، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله ”الجوهرة المشعة“ في ختام دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وخلال احتفال برغش بهدفه ناحية مدرجات جمهور الاتحاد، قام الجمهور بإلقاء الأحذية وقوارير المياه على اللاعب، ما دفع المذيع الداخلي للاستاد لمطالبة الجمهور بالهدوء، والتوقف عن هذه السلوكيات.

وحسم الوحدة الإماراتي صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن فرض التعادل 1-1 على مستضيفه الاتحاد السعودي في جدة، اليوم الثلاثاء.

طبعا تصرف لا يشمل جمهور الاتحاد الراقي و المحترم و هم قلة لا يمثلون المدرج العالمي. pic.twitter.com/aDKq8M2t4a — UAE Sports News ???????? (@action_news) May 21, 2019

وضمن الفريقان التأهل إلى دور الـ 16 قبل انطلاق المباراة الأخيرة في المجموعة، وكان الوحدة يتقدم بنقطتين.

وبدأ الاتحاد التسجيل بتسديدة رائعة من البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 68، لكن الفرحة لم تدم طويلًا إذ تعادل محمد برغش من استغلال لخطأ دفاعي بعد ثلاث دقائق.

لا جديد هذا الفعل على جمهور الاتحاد pic.twitter.com/GXJVSPUxVZ — خالد (@Khlved) May 21, 2019

وحسم الوحدة القمة برصيد 13 نقطة، يليه الاتحاد ولديه 11 نقطة، مقابل 7 نقاط للوكوموتيف من أوزبكستان الذي فاز 3-2 على الريان القطري متذيل الترتيب في وقت سابق اليوم.