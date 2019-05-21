أهداف مباراة الاتحاد والوحدة.. 1-1 (فيديو)

سجل رومارينهو الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره الوحدة الإماراتي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث الاتحاد والوحدة عن صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بعد أن ضمن الفريقان التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر للبطولة.

ويتصدر الوحدة الإماراتي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من خلال 4 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل أصحاب السعادة بقيادة المدرب الهولندي هينك تين كات 13 هدفًا واستقبل 8 أهداف وهو صاحب أقوى هجوم في البطولة.

#دوري_أبطال_آسيا هدف ⚽️ هل ضاعت الصدارة؟ رومارينيو بهدوء وبراعة يعلن عن أول أهداف اللقاء! الاتحاد 1 الوحدة 0#ACL2019 pic.twitter.com/NbDcSYWWoM — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 21, 2019

ولكن محمد صالح برغش تعادل للوحدة سريعًا.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 10 نقاط في المجموعة من خلال 3 انتصارات وتعادل وهزيمة، وسجل عميد الأندية السعودية 12 هدفًا، واستقبل 8 أهداف بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا.

وحقق الوحدة انتصارًا على حساب الاتحاد بنتيجة 4-1 في لقاء الدور الأول في الإمارات في المجموعة، ويسعى الاتحاد إلى تعويض النتيجة ورد الاعتبار.

فيما يأمل الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا تحقيق الفوز، وحسم صدارة الترتيب، خاصة أن الفريق السعودي ضمن البقاء بالدوري وتحسّن أداؤه بشكل كبير مع سييرا.