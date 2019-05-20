مباراة الاتحاد ضد الوحدة.. خوسيه لويس سييرا يريد الفوز رغم التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

قال خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد السعودي إن فريقه يسعى للفوز على ضيفه الوحدة الإماراتي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، الثلاثاء لتصدر المجموعة.

ويتصدر الوحدة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن الاتحاد وكلاهما تأهل بالفعل إلى دور الـ16 بينما يأتي لوكوموتيف طشقند الأوزبكي والريان القطري في المركزين الثالث والرابع على الترتيب وقد ودعا المسابقة.

وقال المدرب التشيلي في مؤتمر صحفي الإثنين: ”المباراة مهمة لإنهاء الموسم في صدارة المجموعة“.

وأضاف ”حقق الفريق نتائج جيدة منذ تولي المسؤولية. انتصرنا في 6 من 9 مباريات في الدوري وتأهلنا لنهائي كأس الملك وللدور التالي في دوري الأبطال“.

وردًا على تصريحات مدرب الوحدة بأنه سيخوض المباراة بالبدلاء قال لويس سييرا: ”سنواجه الوحدة كفريق ولا يعنيني من يشارك“.

وتولى لويس سييرا تدريب الفريق فبراير الماضي في فترته الثانية خلفًا للكرواتي سلافن بيليتش.

وأنهى الاتحاد الدوري المحلي في المركز العاشر بعدما كان يصارع معظم فترات الموسم للنجاة من الهبوط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة يوم الثلاثاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1.