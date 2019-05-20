تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت الملاعب العربية والأوروبية مجموعة من اللقاء أبرزها بداية الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز نتائج مباريات اليوم الاثنين، 20 مايو.

دوري أبطال آسيا

أنهى الهلال السعودي دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بالتعادل أمام الدحيل القطري 2/2، وكان الفريقان قد ضمنا التأهل لدور 16 منذ الجولة الماضية.

وفي لقاء آخر في المجموعة خسر العين الإماراتي أمام استقلال طهران 2/1.

وأنهى الهلال المجموعة الثالثة في الصدارة برصيد 13 نقطة مقابل 9 نقاط للدحيل و8 نقاط لاستقلال طهران ونقطتين للعين.

وفي المجموعة الرابعة خسر السد المتصدر والمتأهل لدور الـ16 منذ الجولة الماضية أمام بيرسبوليس الإيراني 2/0.

وفي لقاء حاسم حول البطاقة الثانية في المجموعة الرابعة تمكن الأهلي السعودي من الفوز على باختاكور الأوزبكي 2/1 ليخطف البطاقة الثانية والمركز الثاني خلف السد القطري.

الدوري الإيطالي

تعادل لاتسيو أمام بولونيا 3/3 في لقاء لحساب الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

وكان لاتسيو قد ضمن المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم القادم عبر فوزه بكأس إيطاليا فيما حافظ بولونيا على مكانه في الدرجة الأولى.

لقاء الحسم للصعود أو النزول في الدوري السعودي

حسم الحزم لقاء الذهاب أمام الخليج 1/0 برسم ملحق الصعود والنزول في الدوري السعودي الممتاز ليتأجل الحسم للقاء الإياب الذي يجرى الجمعة القادم.

واحتل الحزم المركز الثالث عشر في الدوري السعودي الممتاز والخليج المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى.