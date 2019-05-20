رسميًا.. نادي الهلال السعودي يواجه مواطنه الأهلي في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

سيواجه نادي الهلال السعودي مواطنه الأهلي في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، بعد أن ضمن الفريقان التأهل.

وتعادل الهلال 2/2 مع الدحيل القطري في الجولة السادسة من دور المجموعات، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الثالثة، في حين تعلب الأهلي 2/1 على باختاكور الأوزبكي، ليتأهل إلى دور الـ16 كثاني مجموعته.

ويحل الهلال ضيفًا على الأهلي يوم 6 أغسطس المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، في ذهاب دور الـ16، على أن تقام مباراة الإياب يوم 13 من الشهر ذاته على استاد جامعة الملك سعود، التابع لنادي الهلال.

وسيتقابل الهلال والأهلي للمرة السادسة الموسم الحالي، حيث تقابلا مرتين في الدوري السعودي ومرتين في البطولة العربية للأندية.

وفي الدوري السعودي فاز الهلال 4/3 في مباراة الدور الأول، قبل أن يجدد الزعيم فوزه 1/0 في الدور الثاني.

وفاز الهلال كذلك 1/0 على الأهلي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية على ملعب الهلال، قبل أن يفوز الأهلي 1/0 على الهلال في مباراة الإياب، وكان التأهل من نصيب الهلال بركلات الترجيح 3/2.