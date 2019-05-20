أهداف مباراة الأهلي وباختاكور.. 2/1 للراقي (فيديو)

افتتح عمر السومة التسجيل للأهلي السعودي في مباراته مع باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

وجاء هدف عمر السومة في الدقيقة 69، في حين تعادل أيجور سيرجييف لباختاكور في الدقيقة 88.

وسجل عبدالرحمن عبدالله غريب هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 92.

دوري ابطال اسيا | الاهلي 1-0 باختاكور | هدف عمر السومة #الاهلي_بختاكور #AHLvPAK#ACL2019 في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/XohlwYJp8u — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 20, 2019

دوري ابطال اسيا | الاهلي 1-1 باختاكور | هدف باختاكور التعادل#الاهلي_بختاكور #AHLvPAK#ACL2019

في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/pdeEAcxF5h — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 20, 2019