أهداف مباراة الأهلي وباختاكور.. 2/1 للراقي (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي وباختاكور.. 2/1 للراقي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

افتتح عمر السومة التسجيل للأهلي السعودي في مباراته مع باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

وجاء هدف عمر السومة في الدقيقة 69، في حين تعادل أيجور سيرجييف لباختاكور في الدقيقة 88.

وسجل عبدالرحمن عبدالله غريب هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 92.

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