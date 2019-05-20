النادي الأهلي السعودي يهزم باختاكور الأوزبكي ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا (فيديو)

تغلب النادي الأهلي السعودي 1/2 على باختاكور الأوزبكي، ليتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا من دور المجموعات.

وسجل عمر السومة للأهلي في الدقيقة 9، وتعادل أيجور سيرجييف للنادي الأوزبكي، لكن عبدالرحمن عبدالله غريب سجل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 90+2.

رفع الفوز رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن السد القطري المتصدر، ليتأهلا إلى دور الـ16.

مقابل 8 نقاط لباختاكور في المركز الثالث و7 لبیرسبولیس في المركز الرابع.

دوري ابطال اسيا | الاهلي 1-0 باختاكور | هدف عمر السومة #الاهلي_بختاكور #AHLvPAK#ACL2019 في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/XohlwYJp8u — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 20, 2019

دوري ابطال اسيا | الاهلي 1-1 باختاكور | هدف باختاكور التعادل#الاهلي_بختاكور #AHLvPAK#ACL2019

في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/pdeEAcxF5h — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 20, 2019