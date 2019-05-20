النادي الأهلي السعودي يهزم باختاكور الأوزبكي ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا (فيديو)

النادي الأهلي السعودي يهزم باختاكور الأوزبكي ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تغلب النادي الأهلي السعودي 1/2 على باختاكور الأوزبكي، ليتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا من دور المجموعات.

وسجل عمر السومة للأهلي في الدقيقة 9، وتعادل أيجور سيرجييف للنادي الأوزبكي، لكن عبدالرحمن عبدالله غريب سجل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 90+2.

رفع الفوز رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن السد القطري المتصدر، ليتأهلا إلى دور الـ16.

مقابل 8 نقاط لباختاكور في المركز الثالث و7 لبیرسبولیس في المركز الرابع.

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