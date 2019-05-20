أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. ليفربول يبدأ العد التنازلي وتوبي ألدرفيريلد يعلن التحدي (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

ريال مدريد يعلن تجديد عقد توني كروس

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني على ”تويتر“ تجديد التعاقد مع لاعب الفريق توني كروس، حيث نشرت الصفحة فيديو يجمع اللاعب بمسؤولي النادي الملكي أثناء التوقيع على العقد الجديد.



سامي خضيرة يحتفل بلقبه الرابع

نشر سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له على ”تويتر“، وهو يحمل بطولة الدوري الإيطالي، وكتب خضيرة أعلى الصفحة ”اللقب الثامن على التوالي لهذا النادي الرائع والرابع لي مع هذا النادي“.



حارس ليفربول سفير النوايا الحسنة

نشر أليسون باكير، حارس مرمى ليفربول صورة له على ”تويتر“، بإحدى المؤسسات وكتب أعلى الصورة: ”يشرفنا تعييننا سفراء النوايا الحسنة لتعزيز الصحة، نحن مصممون على العمل مع منظمة الصحة العالمية للترويج للصحة للجميع وتحفيز مجتمع كرة القدم“.



ليفربول يبدأ العد التنازلي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على ”تويتر“ صورة لجماهير النادي، وهم يحملون لافتة مكتوبًا عليها ”نحن ذاهبون معك إلى مدريد“، وكتبت الصفحة أعلى الصورة ”العد التنازلي“، كإشارة إلى استعدادات وترقب نادي ليفربول لنهائي دوري الأبطال، والذي سيجمعه بنادي توتنهام الإنجليزي مطلع الشهر المقبل.



توبي ألدرفيريلد: مستعدون

في المقابل نشر توبي ألدرفيريلد، لاعب توتنهام الإنجليزي عبر ”تويتر“ صورة له وهو يحمل كرة، وكتب أعلى الصورة ”12 يومًا على النهائي“، كإشارة لاستعداده وزملائه للمباراة المرتقبة أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال.

دروغبا يهنئ مبابي بجائزة أفضل لاعب

نشر الإيفواري ديديه دروغبا لاعب نادي تشيلسي السابق عبر ”تويتر“ صورة له وهو يسلم كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب في بطولة فرنسا، وكتب أعلى الصورة: ”بعد مرور 16 عامًا على كأس أفضل لاعب في بطولة فرنسا للدوري في عام 2004، يمسني هذا الكأس بشرف كبير“.



توماس مولر فخور بناديه

نشر توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له برفقة زملائه، وهم يحملون لقب الدوري الألماني، عبر ”تويتر“، وكتب أعلى الصورة ”فخور كيف اجتمعنا، الفريق والجماهير للفوز بالبطولة الألمانية مرة أخرى، أشعر بالروعة“.



”فيفا“ يحتفل بعيد ميلاد أسطورة أفريقيا

احتفلت صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم على ”تويتر“ بعيد ميلاد الكاميروني روجيه ميلا، حيث نشرت الصفحة فيديو لأهداف ميلا في كأس العالم 90، وكتبت أعلى الفيديو ”أسطورة كرة القدم الأفريقية كل عام وأنت بخير 67 عامًا روجيه ميلا“.



النصر السعودي يعلن تأجيل مباراته في كأس الاتحاد الآسيوي



أعلنت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي على ”تويتر“ تأجيل مباراة الفريق أمام آهن الإيراني، والذي كان مقررًا له يوم الثلاثاء بالعراق، وكتبت الصفحة: ”أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر بتأجيل ونقل مباراة الفريق أمام ذوب آهن الإيراني، والتي كان مقررًا إقامتها في كربلاء العراقية غدًا الثلاثاء، وذلك بعد تلقيه خطابًا من الاتحاد الآسيوي، على أن يتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق“.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يبرز تفوق بركان

نشرت الصفحة الرسمية على ”تويتر“ صورة للمباراة التي جمعت بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، وكتبت أعلى الصورة: ”ضربة كابا المتأخرة تعطي ميزة بركان“، ومن المنتظر أن يستضيف الزمالك نهضة بركان يوم الأحد المقبل في لقاء العودة.



أمير مرتضى: سنحسم اللقب في مصر

نشر أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، صورة لجماهير الزمالك عبر ”تويتر“، وكتب أعلى الصورة: ”بإذن الله سنحسم البطولة في برج العرب في وجود ٧٠ ألف مشجع، اللاعبون تعاهدوا على إسعاد الجماهير يوم الأحد المقبل“.

