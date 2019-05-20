كل ما تريد معرفته عن مباراة الدحيل والهلال اليوم في دوري أبطال آسيا

يسدل الستار، مساء اليوم الإثنين، على المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا بلقاءين الأول يجمع بين العين الإماراتي وضيفه الاستقلال الإيراني، والثاني في نفس التوقيت بين الدحيل القطري والهلال السعودي.

وضمن فريق الهلال السعودي التأهل والصدارة بعد أن حصد 12 نقطة من 5 مباريات بفارق 4 نقاط عن الدحيل الذي سيصعد وصيفًا للمجموعة برصيد 8 نقاط.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الدحيل والهلال في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المواجهتان في الساعة 21:00 مساء اليوم الإثنين، بتوقيت المملكة العربية السعودية 22:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتقام المباراة بين العين والاستقلال على ملعب ”هزاع بن زايد“ بالإمارات على قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق عامر الخوديري والكأس 7 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

وتذاع المباراة بين الدحيل وضيفه الهلال عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي والكأس 6 بصوت المعلق خليل البلوشي، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

مواجهات تحسين الصورة

تبقى مواجهات الجولة الأخيرة بمثابة تحسين الصورة بالنسبة للفرق الأربعة بعد حسم التأهل بل والصدارة.

يبحث الهلال صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة لإنهاء دور المجموعات بصورة طيبة وإسدال الستار على الموسم الذي انتهى بصورة غير جيدة بعد ضياع بطولة الدوري وكأس الملك وكأس زايد، ويأمل الدحيل الفوز على الهلال ورد الاعتبار.

ويسعى العين لتحسين الصورة أمام الاستقلال خاصة أن الفريق الإماراتي يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين، ولم يحقق أي فوز في البطولة بينما يحتل الفريق الإيراني المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

الهلال ونهاية الموسم

يبحث الهلال عن تحقيق نتيجة طيبة مع مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني، في ختام الموسم، وهو ما أكده الأخير موضحًا أن الفريق السعودي لا يخشى أي ضغوط جماهيرية ويسعى لإنهاء الموسم بشكل طيب.

ويعتمد الهلال على أبرز نجومه بقيادة الفرنسي بافتيمبي غوميز وسالم الدوسري وعبد الله عطيف ومحمد البريك وياسر الشهراني لتحقيق ختام جيد للمجموعة، وأكد مؤمن سليمان مدرب الشعلة السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“، أن الهلال يبحث عن نهاية جيدة للموسم بعد أن ضاعت منه كل الألقاب.

وأضاف: ”في مثل هذه المباريات تكون دوافع اللاعبين قليلة وهو التحدي الأكبر أمام المدرب شاموسكا، خاصة أن أي هزيمة جديدة لن يتحملها الهلال“.

العين والفوز الشرفي

يتطلع العين لفوز شرفي مع مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو المدير الفني، الذي اقترب من الرحيل عن منصبه وسط أنباء عن تعيين المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق التعاون السعودي في الموسم المقبل.

ويدرس العين إراحة لاعبيه الأساسيين والاعتماد على لاعبين صغار السن، ومنحهم الفرصة لإعادة تقييم الأمور في الموسم المقبل.