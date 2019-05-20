كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وباختاكور اليوم في دوري أبطال آسيا

يخوض النادي الأهلي السعودي اختبارًا مصيريًّا في بطولة دوري أبطال آسيا حين يستضيف نظيره باختاكور الأوزبكي، مساء الاثنين، في آخر جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث الأهلي السعودي عن حسم بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة القارية برفقة السد القطري الذي يتصدر الترتيب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 22:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي والكأس 8 بصوت المعلق خالد الحدي.

وتقام في المجموعة ذاتها مواجهة بين بيرسبوليس الإيراني وضيفه السد القطري في الساعة الـ 19:30 مساءً بتوقيت السعودية.. وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 2 والكأس 3.

ترتيب المجموعة وفرص الأهلي

ضمن السد القطري التأهل بعدما وصل إلى النقطة الـ 10 في صدارة الترتيب، وتبقى البطاقة الثانية حائرة بين باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط والأهلي الثالث برصيد 6 نقاط بينما فقد بيرسبوليس الأخير برصيد 4 نقاط فرص التأهل.

ويحتاج الأهلي للفوز فقط وبأي نتيجة للتأهل لدور الستة عشر وتخطي عقبة باختاكور، الذي يستطيع الصعود حال الفوز أو التعادل في الجوهرة المشعة.

تاريخ اللقاءات

يتفوق باختاكور في تاريخ لقاءاته ضد الأهلي بعدما تقابلا 3 مرات فاز الفريق الأوزبكي مرتين مقابل فوز وحيد للفريق السعودي.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات بنسخة دوري الأبطال 2005 وفاز الأهلي في السعودية بثلاثية دون رد سجلها البلجيكي أليساندرو كورداردو ومالك معاذ وحسين عبد الغني بينما خسر الأهلي في نفس النسخة بأوزبكستان بنتيجة 2-1 وسجل للفريق السعودي خوسيه بيريرا.

وفي لقاء الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالنسخة الحالية خسر الأهلي في أوزبكستان يوم الـ 12 من مارس الماضي بهدف نظيف سجله مارات بيكمايف.

أسلحة عنبر

أعلن النادي الأهلي حشد أسلحته لعبور عقبة باختاكور وعلى رأسها الحضور الجماهيري الكبير في ملعب الجوهرة المشعة وخاصة أن الفريق السعودي لا خيار أمامه سوى الفوز.

وقال المدرب يوسف عنبر، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن الفريق جاهز للمواجهة التي ستكون أمام فريق صعب وقوي ولديه طموح كبير كما أن الأهلي لديه الدوافع لاستكمال المشوار الآسيوي.

ويفتقد الأهلي خدمات مدافعه معتز هوساوي للإصابة، ويعتمد عنبر على تشكيلته الهجومية التي تضم القوة الضاربة بوجود حارس المرمى محمد العويس وأمامه الرباعي محمد آل فتيل والبرازيلي أديرلان سانتوس وسعيد المولد وحسين عبد الغني في خط الدفاع وسلمان المؤشر ونوح الموسى والتشيلي باولو دياز للوسط وعبد الفتاح عسيري والسوري عمر السومة ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس للهجوم.

وأكد المدرب المصري عمرو أنور، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السعودي، لـ“إرم نيوز“، أن الأهلي لديه كل القدرات لتحقيق الفوز على حساب باختاكور موضحاً أن الفريق السعودي قادر على الحسم بين جماهيره.

وأوضح أن الأهلي لديه أوراق هجومية خاصة عمر السومة وأيضاً دجانيني لترجمة الفرص إلى أهداف بجانب تمريرات عسيري الحاسمة بخلاف وجود عبد الرحمن غريب كورقة مميزة.

أوراق باختاكور

لن يكون باختاكور لقمة سائغة بقيادة المدرب الجورجي شوتا أرفيلادزه لخطف بطاقة التأهل.

ويقود هجوم باختاكور اللاعب المخضرم مارات بيكمايف الذي سجل 4 أهداف في دوري الأبطال ويبقى أخطر أوراق الفريق الأوزبكي.