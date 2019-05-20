الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد باختاكور اليوم في دوري أبطال آسيا

يواجه النادي الأهلي السعودي نظيره باختاكور الأوزبكي في مباراة مصيرية، مساء اليوم الاثنين، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

ويتنافس الأهلي ثالث المجموعة (6 نقاط) مع باختاكور الثاني (8 نقاط)، فيما يلعب السد المتصدر بعشر نقاط والذي ضمن بطاقته، في ضيافة برسيبوليس الإيراني (4 نقاط)، وصيف بطل العام الماضي والذي خرج خالي الوفاض من النسخة الحالية.

وحقق الأهلي فوزين على أرضه، في مقابل ثلاث هزائم خارجها، وبات مطالباً بفوز ثالث في جدة يؤهله إلى دور الـ16 والانضمام إلى فرق ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي (المجموعة الأولى)، والوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي (المجموعة الثانية) والهلال السعودي والدحيل القطري (المجموعة الثالثة)، فضلاً عن السد.

وبدوره، لن يفرط باختاكور بالفرصة الأخيرة، إذ يكفيه التعادل بأي نتيجة لحجز البطاقة الأخيرة المتبقية في المجموعات الأربع لغرب آسيا، ويعول بشكل خاض على الهداف مارات بيكماييف.

ويملك الأهلي فرصة كبيرة لانتزاع البطاقة، ويعتمد المدرب يوسف عنبر بشكل رئيس على ثلاثي الهجوم السوري عمر السومة، ومهند عسيري ودجانيني تفاريس.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وباختاكور في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 2، والكأس 8 HD، ويعلق عليها حفيظ دراجي وخالد الحدي، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.