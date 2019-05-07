كل ما تريد معرفته عن مباراة الوحدة الإماراتي ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الوحدة الإماراتي مواجهة قوية وصعبة ضد ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث الوحدة الإماراتي عن حسم بطاقة التأهل لدور الستة عشر بالبطولة القارية في مواجهة طموح لوكوموتيف طشقند، الذي يبحث أيضًا عن الحفاظ على فرص التأهل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوحدة ولوكوموتيف طشقند:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب نادي الوحدة الإماراتي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 بصوت المعلق عامر الخوديري والكأس 7 بصوت المعلق إبراهيم الهشال.

ترتيب الفريقين

يحتل الوحدة صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعدما خسر الفريق مباراة وحيدة، ويحتل لوكوموتيف طشقند المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويعني فوز الوحدة أو تعادله التأهل رسميًا إلى دور الستة عشر بالبطولة القارية.

ولم يعرف الوحدة طعم الفوز في 3 مواجهات سابقة جمعته بالفريق الأوزبكي خسرها بنتيجة 5-0 و1-4 في دور المجموعات لنسخة الموسم الماضي و2-0 في لقاء الدور الأول لمرحلة المجموعات الحالية.

الوحدة وحسم التأهل

يبحث الوحدة عن نقطة التعادل لحسم تأهله لدور الستة عشر، ولكن الفريق الإماراتي يأمل بكسر عقدة بطل أوزبكستان وحصد أول فوز على طشقند.

ويفتقد الفريق خدمات الثنائي سلطان الغافري وأحمد علي للإيقاف ويحيى الغساني ومحمد عبدالباسط للإصابة، وتحدث المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني للوحدة عن المباراة موضحًا أنه لا بديل عن الثأر ورد الاعتبار خاصة أنه في المباراة السابقة أخطأ في بعض الأمور الفنية أدت للهزيمة كما أن حضور الجمهور سيجعل مهمة الوحدة أقوى في حسم الفوز.

ويعتمد الوحدة على تشكيلته التي تضم الحارس محمد حسن وأمامه حمدان الكمالي وأحمد راشد ومحمد برغش وحسين عباس في خط الدفاع، مع ثنائي الارتكاز تشانج ريم اللاعب الكوري الجنوبي ومنصور الحربي وأمامهما صانع الألعاب المخضرم إسماعيل مطر.

ويقود الهجوم الأرجنتيني القناص سباستيان تيجالي وبجواره البرازيلي الموهوب ليوناردو وخليل إبراهيم.

أسلحة طشقند

يحشد فريق لوكوموتيف طشقند بقيادة مديره الفني أندريه فيودروف أسلحته من أجل إنعاش آماله في الصعود، خاصة أن أي نتيجة بخلاف الفوز قد تجعل الفريق في مهمة صعبة للتأهل.

ويغيب المدافع إسلوم توختاخوجاييف للإيقاف، ويعتمد الفريق الأوزبكي على أبرز لاعبيه عبدوخاليجوف تيمورخوجا مهاجم الفريق والذي يبحث عن هز شباك الوحدة.

وقال أحمد عبدالحليم المدرب الأسبق للوحدة الإماراتي لـ“إرم نيوز“، إن الوحدة أمامه مهمة شائكة لأن الخسارة قد تفتح الباب أمام مسألة التأهل لمنافسين آخرين وتشعل صراع الجولة الأخيرة، ولكن الفوز أو التعادل يبعد الوحدة عن أي صراعات.

وأضاف:“ أطالب لاعبي الوحدة بالضغط المبكر ومحاولة تسجيل هدف في الدقائق الأولى، كما أن استغلال الفرص السهلة سيكون عاملًا مهمًا لحسم الفوز“.