مباراة ليفربول وبرشلونة.. النصر ضد الوصل.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء مباراة إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بقمة بين ليفربول وبرشلونة، مع استئناف الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء السابع من مايو/أيار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا:

ليفربول الإنجليزي VS برشلونة الإسبانية، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الــ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD .

دوري دوري أبطال آسيا:

الوحدة الإماراتي VS لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 5 والكأس 7 HD.

الريان القطري VS الاتحاد السعودي، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 3 والكأس 3 HD.

الزوراء العراقي VS ذوب آهن اصفهان الإيراني، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 4 والكأس 6 HD.

النصر السعودي VS الوصل الإماراتي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 2 والكأس 8 HD.