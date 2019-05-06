عبدالله المعيوف وهتان باهبري يسجلان رقمين قياسيين في مباراة الهلال والعين بدوري أبطال آسيا

حقق حارس مرمى نادي الهلال السعودي، عبدالله المعيوف رقمًا قياسيًا جديدًا له في دوري أبطال آسيا، إذ بات أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكة في المسابقة.

ونجح الحارس الهلال في الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة في البطولة كأكثر حارس يحقق ”كلين شيت“ في المسابقة.

وتغلب الهلال على العين الإماراتي بهدفين دون رد، ليضمن رسميًا صدارة مجموعته ويتأهل للدور التالي في المسابقة.

وسجل هتان باهبري هدفًا سريعًا بعد 14 ثانية فقط من بداية المباراة، في مرمى حارس العين الإماراتي، خالد عيسى.

ويعد هدف هتان ثاني أسرع هدف على الإطلاق، في تاريخ دوري أبطال آسيا بنسخته الاحترافية، متأخرًا بفارق 5 ثوان فقط عن هدف القطري من أصل أوروغواياني، سيباستيان سوريا.