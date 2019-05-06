تعرف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

كانت مباريات دوري أبطال آسيا وبعض المباريات الدوريات الأوروبية أبرز مباريات اليوم الاثنين.

وفيما يلي أبرز نتائج مباريات اليوم الاثنين:

دوري أبطال آسيا

بلغ الهلال السعودي والدحيل والسد القطران دور الـ16 من دوري أبطال أسيا بعد نتائج الجولة الخامسة.

ففي المجموعة الثالثة فاز الهلال السعودي على العين الإماراتي 2/0 ليضمن صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة فيما خرج العين الإماراتي من البطولة.

وتأهل الدحيل القطري بعد تعادله أمام استقلال طهران 1/1 ليرفع رصيده إلى 8 نقاط فيما احتل الفريق الإيراني المركز الثالث.

وتأهل السد القطري عن المجموعة الرابعة بعد فوزه على الأهلي السعودي 2/1 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط مقابل 6 للفريق السعودي الذي لازال في المنافسة على البطاقة الثانية ويحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وصعد باختاكور الأوزبكي للمركز الثاني بعد فوزه على بيرسيبوليس الإيراني 1/0 وظل الفريق الإيراني في المركز الأخير برصيد 4 نقاط وخرج من البطولة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز صعب على ليستر سيتي 1/0 ليرفع رصيده إلى 95 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول الثاني قبل جولة من نهاية الدوري.

الدوري الإيطالي

أبقى ميلان على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا وحقق فوزًا صعبًا على بولونيا 2/1 ليرفع رصيده للنقطة 59 في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن أتلانتا الرابع.