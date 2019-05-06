رسميًا.. الهلال يتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا وخروج العين

ضمن نادي الهلال السعودي التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، قبل مباراته مع العين الإماراتي الذي ودع المسابقة من الدور الأول.

وجاء تأهل الهلال بعد تعادل استقلال طهران الإيراني 1/1 مع الدحيل القطري.

ويملك الهلال 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من 4 مباريات، مقابل 8 نقاط للدحيل القطري في المركز الثاني وقد لعب 5 مباريات.

في المقابل، يملك استقلال طهران 5 نقاط في المركز الثالث، والعين نقطتين فقط في قاع الترتيب.

وحقق الهلال الفوز على العين (1/0) واستقلال طهران (1/0) والدحيل القطري (3/1)، في حين خسر 1/2 أمام استقلال طهران.