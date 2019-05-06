تشكيل نادي الهلال المتوقع ضد العين في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار، مساء الإثنين، إلى ملعب ”جامعة الملك سعود“ في العاصمة السعودية الرياض؛ لمتابعة الصدام المرتقب بين الهلال السعودي وضيفه العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويعد اللقاء بمثابة الفرصة الأخيرة للتمسك ببصيص الأمل الضعيف للعين الإماراتي، بينما يبقى الهلال باحثًا عن التأهل للدور الثاني بالبطولة القارية وحسم الصعود بشكل رسمي. تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الإثنين بتوقيت السعودية 23:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق سوار الذهب والكأس 6 بصوت المعلق خالد الحدي.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ثم الدحيل القطري صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي قبله الاستقلال الإيراني برصيد 4 نقاط، وأخيرًا يحتل العين الإماراتي المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

ولم يعرف العين الإماراتي طعم الفوز على الهلال في عقر داره، وخسر العين على أرض السعودية بدور المجموعات لنسخة 2006 بجانب خسارته بثنائية دون رد بدور المجموعات لنسخة 2013، كما خسر بثلاثية دون رد في نصف النهائي 2014 وبنفس النتيجة في ربع نهائي 2017.

ومن المتوقع أن يلعب الهلال بالتشكيل الآتي:

عبدالله المعيوف

حسن كادش، علي البليهي، محمد جحفي، ياسر الشهراني

محمد كنو، ديجينيك

سالم الدوسري، إدواردو، جيوفينكو

غوميز