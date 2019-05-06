الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السد ضد الأهلي اليوم في دوري أبطال آسيا

يواجه النادي الأهلي السعودي نظيره السد القطري، مساء اليوم الاثنين، في الدوحة، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

السد يحتاج إلى الفوز للعبور قبل الدخول في الجولة المقبلة، في حين أن الأهلي سيعزز وضعه كثيرًا نحو التأهل إن خطف النقاط الثلاث.

يتصدر السد المجموعة برصيد 7 نقاط أمام الأهلي الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يحتل باختاكور الأوزبكي المركز الثالث برصيد 5 نقاط أمام برسيبوليس الرابع الذي يملك 4 نقاط.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز لتجنب اللعب أمام مواطنه الهلال حال صعوده متصدرًا للمجموعة الثالثة، ويسعى ”الراقي“ لخطف صدارة المجموعة للوصول للنقطة التاسعة ويقترب من الصعود إلى الدور الثاني كأول مجموعته لدور الـ16.

ولكن في الجولة الأخيرة لدور المجموعات يجب على الأهلي الفوز أيضًا على نادي باختاكور الأوزبكي بملعب الجوهرة المشعة في جدة دون النظر لأي نتيجة يحققها السد القطري لضمان استمراره في الصدارة.

في المقابل، يدخل السد اللقاء، منتشيًا بتتويجه بطلًا لدوري نجوم قطر، والتأهل لنصف نهائي كأس أمير قطر، وفوزه على باختاكور بنتيجة (2-1)، في لقاء الجولة الرابعة من مجموعات آسيا.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 20 مايو الجاري، حيث يلتقي بيرسيبوليس مع السد في طهران، والأهلي مع باختاكور في جدة.

وكانت الجولة الأولى، قد شهدت فوز الأهلي على السد 2-0 في جدة ، وتعادل بيرسيبوليس مع باختاكور 1-1 في طهران، في حين شهدت الجولة الثانية فوز باختاكور على الأهلي 1-0 في طشقند، والسد على بيرسيبوليس 1-0 في الدوحة، وشهدت الجولة الثالثة فوز بيرسيبوليس على الأهلي 2-0 في دبي، وتعادل باختاكور مع السد 2-2 في طشقند، وشهدت الجولة الرابعة فوز الأهلي على بيرسيبوليس 2-1 في دبي، والسد على باختاكور 2-1 في الدوحة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، الاستقلال الإيراني مع الدحيل القطري في طهران.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والسد في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، والـ9:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ10:45 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 1، والكأس 3 HD، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعلق على اللقاء رؤوف خليف وخليل البلوشي.