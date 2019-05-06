الهلال ضد العين.. ومانشستر سيتي أمام ليستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تنطلق، اليوم الاثنين، جولة جديدة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث يلعب نادي الهلال السعودي مع العين الإماراتي والسد القطري ضد النادي الأهلي السعودي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات، اليوم الاثنين، السادس من مايو/آيار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا:

الاستقلال الإيراني VS الدحيل القطري، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 1 والكأس 3 HD.

السد القطري VS الأهلي السعودي، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 1 والكأس 3 HD.

الهلال السعودي VS العين الإماراتي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 3 والكأس 6 HD.

كأس الاتحاد الآسيوي:

النجمة اللبناني VS هلال القدس الفلسطيني، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي VS ليستر سيتي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإيطالي:

ميلان VS بولونيا، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ22:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الجزائري:

شباب بلوزداد VS شباب قسنطينة، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الأرضية الجزائرية.