شاموسكا عن مباراة الهلال ضد العين: لا بديل عن الفوز رغم الظروف الصعبة

اعترف المدير الفني لفريق الهلال السعودي، البرازيلي بريكليس شاموسكا، أن فريقه يمر حاليًا بظروف صعبة نظرًا لتراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

جاءت تصريحات شاموسكا خلال المؤتمر الصحافي للحديث عن مواجهة فريقه أمام ضيفه العين الإماراتي غد الإثنين في الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال: ”لابد أن نلعب بشكل قوي للغاية لتحقيق الانتصار“.

وأضاف: ”المباراة مهمة للفريقين الشقيقين، حيث نسعى لضمان التأهل والعودة لطريق الانتصارات من جديد“.

وأوضح مدرب الهلال: ”أعرف إمكانيات اللاعبين جيداً وأتمنى أن نراهم في حالتهم الطبيعية أمام العين“.

وتابع: ”حاولت فرض العديد من الأمور التكتيكية خلال هذا الأسبوع، لكن الوقت لم يسعفنا لعمل شئ“.

ويعاني الهلال من النتائج المهتزة في الفترة الأخيرة، حيث أخفق في التتويج ببطولة كأس زايد للأندية العربية (البطولة العربية) بالخسارة في النهائي أمام النجم الساحلي التونسي، كما فشل في الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر خسارته المؤلمة 0-5 أمام التعاون في الدور قبل النهائي للمسابقة.

كما باتت حظوظ الهلال ضئيلة في الاحتفاظ ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب خسارته مجدداً 0-2 أمام التعاون أيضاً، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بفارق نقطة خلف النصر (المتصدر)، قبل مرحلتين على نهاية البطولة.

ويتربع الهلال على صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الدحيل القطري، فيما يحتل استقلال طهران الإيراني المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويقبع العين في مؤخرة الترتيب بنقطتين.