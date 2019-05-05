موعد مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

سيبحث العين الإماراتي، بطل آسيا السابق، عن فوزه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، عندما يخوض مباراة محفوفة بالمخاطر في ضيافة الهلال السعودي الجريح محليًا غدًا الاثنين.

ويعاني العين بشدة هذا الموسم وابتعد تمامًا عن صراع اللقب على الدوري المحلي كما بات على أعتاب الخروج المبكر من دوري الأبطال.

وحصد العين نقطتين فقط من أربع جولات ويتذيل المجموعة الثالثة ويأتي الهلال في الصدارة برصيد تسع نقاط وسيضمن التأهل إذا فاز.

وتأثر العين بعدم الاستقرار الفني ورحيل مدربه زوران ماميتش إلى الهلال السعودي في منتصف الموسم ولم يترك المدرب الجديد خوان كارلوس جاريدو البصمة المنتظرة.

لكن غاريدو الذي بات مرشحًا للرحيل عن منصبه في نهاية الموسم الجاري، أكد أنه تعاهد مع جميع اللاعبين على بذل قصارى جهدهم في المباريات المتبقية.

وأضاف غاريدو لموقع العين على الإنترنت: ”نحتاج إلى جميع اللاعبين خلال تحدياتنا المقبلة، خصوصًا وأن المرحلة المقبلة ترتبط بمواجهات مهمة وقوية يسطرها التاريخ“.

لكن لا يبدو أن الهلال، الذي أقال ماميتش وتعاقد مع البرازيلي شاموسكا حتى نهاية الموسم بعد التوصل لاتفاق مع ناديه الفيصلي السعودي، يمكنه تحمل أي تعثر جديد في الوقت الحالي.

وتعرض الهلال لضربتين متتاليتين بالخسارة 5-صفر أمام التعاون في قبل نهائي كأس الملك ليقرر إقالة ماميتش، ثم تكررت المعاناة بالهزيمة مع شاموسكا 2-صفر أمام النادي ذاته ليترك النصر في صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة قبل آخر جولتين.

وسيحاول الهلال ضمان الصعود إلى دور الستة عشر في دوري الأبطال حتى ينصب تركيزه فقط على آخر مباراتين في الدوري المحلي أمام الاتفاق والشباب خاصة أن الجولة الأخيرة في دوري الأبطال ستكون في ضيافة الدحيل القطري صاحب المركز الثاني بسبع نقاط والذي يواجه الاستقلال الإيراني ثالث الترتيب بأربع نقاط.

وإذا كان الهلال يريد حسم التأهل مبكرًا فإن منافسه المحلي الأهلي سيلعب في قطر مع السد بطل الدوري، يوم الاثنين، وسط صراع مثير على صدارة المجموعة الرابعة.

موعد مباراة العين والهلال

تنطلق مباراة العين والهلال، غدا الاثنين، في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة، 2200 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس والكأس القطرية، بالإضافة للحسابات الرسمية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

* مواجهتان بين قطر والسعودية

ويتصدر السد، الذي أعلن مدربه جيزوالدو فيريرا ترك منصبه في نهاية الموسم الجاري، المجموعة بسبع نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وقال عبد الله البريك، مدير فريق السد لموقع النادي: ”المباراة لن تكون سهلة ونحن مستعدون لذلك جيدًا وجميع اللاعبين في أتم الجاهزية لتقديم مباراة كبيرة“.

وقلل البريك من أهمية خسارة السد 2-صفر أمام الأهلي بهدفي عمر السومة في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، وقال: ”كل مباراة لها ظروفها الخاصة والخسارة لم تكن مؤثرة. الآن الفريق وضعه أفضل والمباراة مؤثرة وحاسمة والفوز يؤهلنا للدور التالي“.

وسيرحب السد بعودة أكرم عفيف وبيدرو ميجيل بعد انتهاء إيقافهما كما عاد الحارس سعد الدوسري إلى المران ويسابق الزمن للتعافي بشكل تام من الإصابة.

وبعد غد الثلاثاء سيحاول الاتحاد السعودي التعافي من خسارة نهائي كأس الملك، حيث يحل ضيفًا على الريان القطري في المجموعة الثانية. ولدى الاتحاد سبع نقاط في المركز الثاني ويأتي الريان بالمركز الأخير بثلاث نقاط.

وفي المجموعة ذاتها سيحاول الوحدة الإماراتي المتصدر برصيد تسع نقاط تحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما يواجه لوكوموتيف طشقند لضمان التأهل المبكر.

وفي المجموعة الأولى سيلعب النصر السعودي، ثاني الترتيب بست نقاط، على أرضه مع الوصل الإماراتي، المتذيل بثلاث نقاط، كما يواجه الزوراء العراقي صاحب المركز الثالث بأربع نقاط منافسه زوب آهان الإيراني متصدر المجموعة بعشر نقاط.