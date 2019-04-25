ليوناردو دا سيلفا لاعب الوحدة الإماراتي نجم الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا (صورة)

اختير المهاجم البرازيلي ليوناردو دا سيلفا لاعب نادي الوحدة الإماراتي أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتفوق ليوناردو دا سيلفا على مواطنه ريكاردو لوبيس لاعب نادي جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، الذي سجل هدفًا في فوز ناديه 2/0 على أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وجاء اختيار ليوناردو دا سيلفا أفضل لاعب في الجولة الرابعة بعد أن سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك)، في فوز الوحدة 4/3 على الريان القطري، يوم الإثنين.

وتلقى الوحدة هدفين في الدقيقتين الثانية والسادسة، لكنه تمالك نفسه بفضل رباعية ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 8 و56 و82 و89.

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا وفي رصيده 9 نقاط، مقابل 7 للاتحاد السعودي و4 للوكوموتيف طشقند الأوزبكي و3 للريان القطري.

ويلتقي الوحدة مع لوكوموتيف طشقند والاتحاد السعودي في الجولتين الأخيرتين.